«Аплодисменты» Антонио Бандераса стали интернет-мемом
19 сентября 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Известный голливудский актер Антонио Бандерас в этот раз привлек к себе внимание на церемонии вручения премии "Эмми" из-за странных движений рук, которые должны были означать аплодисменты.
Его своеобразные движения руками изрядно повеселили пользователей в социальных сетях. Дело в том, что испанец почему-то пытался аплодировать не ладонью, а тремя пальцами.
Артиста сравнили с Николь Кидман, которая необычным образом хлопала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2017-м. Тогда пользователи Сети сравнили ее с персонажем Гринча.
Поклонники знаменитого актера решили превратить это событие в интернет-мем. Бандерас оказался не против. Напротив, час назад в его Instagram появился ролик, где так же хлопают все его домочадцы.
Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ— Siobhan Morris (@siomo) 18 сентября 2018 г.
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