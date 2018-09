«Аплодисменты» Антонио Бандераса стали интернет-мемом

Известный голливудский актер Антонио Бандерас в этот раз привлек к себе внимание на церемонии вручения премии "Эмми" из-за странных движений рук, которые должны были означать аплодисменты.

Его своеобразные движения руками изрядно повеселили пользователей в социальных сетях. Дело в том, что испанец почему-то пытался аплодировать не ладонью, а тремя пальцами.

Артиста сравнили с Николь Кидман, которая необычным образом хлопала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2017-м. Тогда пользователи Сети сравнили ее с персонажем Гринча.

Поклонники знаменитого актера решили превратить это событие в интернет-мем. Бандерас оказался не против. Напротив, час назад в его Instagram появился ролик, где так же хлопают все его домочадцы.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ