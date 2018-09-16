Иранские хакеры взломали сервера Кембриджа и Оксфорда

Хакеры из Ирана похитили миллионы документов из баз данных наиболее престижных британских университетов, включая Кембридж и Оксфорд. Впоследствии файлы были выставлены на продажу в интернете.

Об этом сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, компьютерные взломщики похитили конфиденциальные документы, связанные с кибербезопасностью, а также атомными электростанциями.

Инцидент произошел накануне введения новых санкций против Тегерана. По данным газеты, украденные файлы британских вузов выставлены на продажу на иранских сайтах по цене 2 фунта стерлингов.

Факт кражи подтвердил главный специалист по информационной безопасности Эдинбургского университета. По его словам, сейчас в вузах меняют системы компьютерной безопасности.