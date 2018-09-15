Хакеры могут взломать любой компьютер за пять минут
15 сентября 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Для кражи конфиденциальной информации с чужого персонального компьютера обычному хакеру потребуется не более пяти минут. К такому выводу пришли исследователи финской компании F-Secure.
По словам консультанта по безопасности Олле Сегердала, взлом ПК займет у злоумышленника всего пять минут при наличии физического доступа к устройству.
Атаку можно выполнить методом холодной перезагрузки. Затем необходимо запустить восстановление данных, к которым все еще остался доступ в оперативной памяти.
Однако многие современные компьютеры перезаписывают собственную оперативную память. Впрочем, как выяснилось, и этот процесс легко прервать.
По словам Сегердала, существует метод отключить перезапись оперативной памяти, поскольку эти настройки не защищены от физического вмешательства.
Тогда, чтобы осуществить атаку, хакеру потребуется всего лишь USB-накопитель.
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