Хакеры могут взломать любой компьютер за пять минут‍

Для кражи конфиденциальной информации с чужого персонального компьютера обычному хакеру потребуется не более пяти минут. К такому выводу пришли исследователи финской компании F-Secure.

По словам консультанта по безопасности Олле Сегердала, взлом ПК займет у злоумышленника всего пять минут при наличии физического доступа к устройству.

Атаку можно выполнить методом холодной перезагрузки. Затем необходимо запустить восстановление данных, к которым все еще остался доступ в оперативной памяти.

Однако многие современные компьютеры перезаписывают собственную оперативную память. Впрочем, как выяснилось, и этот процесс легко прервать.

По словам Сегердала, существует метод отключить перезапись оперативной памяти, поскольку эти настройки не защищены от физического вмешательства.

Тогда, чтобы осуществить атаку, хакеру потребуется всего лишь USB-накопитель.