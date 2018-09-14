Facebook будет проверять информацию на фото и видео

Социальный сервис Facebook начал проверять достоверность информации, представленной на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд.

Помимо текстов, факты будут проверяться на фото и видео. Новые правила получили партнеры соцсети из 17 стран, включая французское агентство France-Presse и американское Associated Press.

Как отмечает издание Газета.ru, такой шаг направлен на борьбу с «российскими пропагандистами», которые якобы все чаще распространяют фейковые новости.

Для поиска ложной информации будут задействованы как электронная самообучающаяся модель, аналогичная ныне работающей над текстами, так и реальные, живые специалисты.