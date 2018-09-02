Путин предложил РЖД и Яндексу использовать детские разработки

Президент России Владимир Путин в ходе посещения нового Инновационного научно-технологического центра предложил РЖД и Яндексу использовать разработки воспитанников образовательного центра "Сириус".

Путин 1 сентября посетил образовательный центр Сириус. Российскому лидеру рассказали о перспективных разработках. А первые выпускники центра смогли задать вопросы главе государства.

В одной из лабораторий центра занимаются созданием искусственного интеллекта. Школьники показали Путину инновационный проект системы управления работниками железной дороги.

Глава государства высоко оценил достижения юных талантов и предложил сопровождавшему его главе РЖД Олегу Белозерову подумать над использованием детской разработки.

"Вы знаете, что можно использовать безусловно возможности «Сириуса» для решения производственных задач, связанных с оптимизацией движения товаров и грузов. И в этом смысле можно сразу же получать конкурентное преимущество", - цитирует Путина канал 360.

Генеральный директор Яндекса Елена Бунина также выразила готовность привлекать российских "эйнштейнов" к развитию беспилотного транспорта и голосового помощника компании "Алисы".

Напомним, образовательный центр "Сириус" был открыт по предложению Путина 3 года назад. За это время его выпускниками стали порядка двадцати тысяч подростков со всей страны.