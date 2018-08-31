Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в некоторых странах. Такие данные следуют из информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках начали поступать около 05:30 по московскому времени. Жалобы приходят, в основном, от жителей европейской части России, Украины, Великобритании и других стран.

Больше всего проблем у пользователей возникло с подключением к серверу. На втором месте - отправка или получение сообщений, а некоторые юзеры не имеют возможности авторизоваться.