В Китае запустили платформу для борьбы со слухами в интернете

Власти Китая запустили платформу Piyao, с помощью которой можно пожаловаться на «онлайн-слухи». Кроме того, она будет распространять «настоящие» новости, полученные из государственных СМИ.

Платформа для отслеживания и подавления слухов в интернете работает под контролем 27 ведомств и включает в себя мобильное приложение, сайт и аккаунты в крупнейших соцсетях.

Название данной платформы в переводе означает «опровержение сплетен». С помощью технологий искусственного интеллекта она имеет возможность идентифицировать сообщения как ложные.

Согласно рекламному ролику, слухи - одна из глобальных проблем, а борьба с ними - одна из приоритетных необходимостей. Ведь слухи влияют на экономику, народные настроения, а зачастую и нарушают права личности.

Благодаря платформе Piyao, Пекин активизирует усилия по контролю над Интернетом, а в особенности - социальными сетями, где пользователи обсуждают политику и злободневные темы.