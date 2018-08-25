Иранских хакеров подозревают во взломе вузов Британии и США
25 августа 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Группу хакеров, называющих себя Cobalt Dickens, подозревают во взломе компьютерных систем университетов Великобритании, Соединенных штатов Америки и еще десятков других государств.
Об этом сообщает сегодня газета The Times. Как стало известно журналистам, кибератаке подверглись в общей сложности 76 учебных заведений разных стран мира.
Специалисты поясняют, что хакеры смогли заставить пользователей вводить свои логины и пароли на поддельных сайтах, похожих на официальные страницы вузов.
Отметим, данную группу "компьютерных гениев" связывают с Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР) - элитными подразделениями Вооруженных сил Ирана.
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