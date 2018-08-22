Facebook удалил страницы, «связанные с РФ и Ираном»
22 августа 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram. Подобным образом в отношении иранских пользователей поступил сервис микроблогов Twitter.
Отмечается, что удаление страниц произошло за "согласованные недостоверные действия". При этом, в компаниях не отрицают, что аккаунты не имели друг к другу отношения.
Руководство пояснило, что были удалены те страницы, которые правительство посчитало связанными с источниками военных спецслужб. Количество удаленных страниц измеряется сотнями.
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