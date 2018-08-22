Facebook удалил страницы, «связанные с РФ и Ираном»

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram. Подобным образом в отношении иранских пользователей поступил сервис микроблогов Twitter.

Отмечается, что удаление страниц произошло за "согласованные недостоверные действия". При этом, в компаниях не отрицают, что аккаунты не имели друг к другу отношения.

Руководство пояснило, что были удалены те страницы, которые правительство посчитало связанными с источниками военных спецслужб. Количество удаленных страниц измеряется сотнями.