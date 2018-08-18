Пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter

Определенные проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в субботу, 18 августа, в ряде стран, в число которых входит и Россия. Пользователи сообщают о повсеместных технических сбоях. В работе сервисов Google произошел новый сбой

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта сервиса. У некоторых юзеров сбоит приложение на базе Android, чуть меньшее количество отмечает проблемы на своих iPad.

Проблемы начались в пятницу вечером. Основная масса жалоб поступила с 5 до 7 утра по московскому времени, авторами стали жители Великобритании, США, Японии, Испании и ряда других стран, включая Российскую Федерацию.

Ранее АН сообщали о сбоях в работе социальной сети Facebook. Некоторые пользователи не могли войти в свой аккаунт.