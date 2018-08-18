Пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter
18 августа 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Определенные проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в субботу, 18 августа, в ряде стран, в число которых входит и Россия. Пользователи сообщают о повсеместных технических сбоях.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта сервиса. У некоторых юзеров сбоит приложение на базе Android, чуть меньшее количество отмечает проблемы на своих iPad.
Проблемы начались в пятницу вечером. Основная масса жалоб поступила с 5 до 7 утра по московскому времени, авторами стали жители Великобритании, США, Японии, Испании и ряда других стран, включая Российскую Федерацию.
Ранее АН сообщали о сбоях в работе социальной сети Facebook. Некоторые пользователи не могли войти в свой аккаунт.
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