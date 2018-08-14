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СК РФ приобрел у КНР устройства для взлома смартфонов
14 августа 2018, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
На вооружении у Следственного комитета РФ появятся устройства, которые позволяют копировать информацию с мобильных телефонов и смартфонов. Предполагается, что они позволят получать доступ к переписке в соцсетях.
Об этом накануне сообщила служба агентства BBC. По его данным, в июле 2018 года военное управление СК приобрело два чемодана с комплексом, носящим название iDC-8811 Forensic MagiCube, от китайской компании MeyaPico за 5 млн рублей.
Уточняется, что такими приборами обзавелись следственные управления СК РФ в двух военных округах: Центральном и Восточном. К комплексам прилагается специальное программное обеспечение, разработанное израильской компанией Cellebrite.
Согласно технической документации, MagiCube способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. Кроме того, для него не имеет значения операционная система девайса: "волшебный куб" с легкостью взломает как смартфоны на Apple, так и на Android.
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