Жителей РФ переведут с Android на российскую ОС

Начиная с 2019 года россиян могут заставить отказаться от телефонов на базе операционной системы Android. Причиной этому могут послужить напряженные отношения с США и введение новых санкций.

Во избежание возможного шпионажа Android за россиянами правительством РФ будет предложена альтернативная версия ОС. Уже к 2019 году почти 8 миллионов человек будут переведены на операционную систему Sailfish OS RUS.

В первую очередь такие нововведения коснутся граждан, работающих в бюджетных организациях, государственных органах, а также в компаниях с более чем 50% долей государственного участия.

По сообщениям СМИ, на реализацию данного проекта планируется выделить огромную сумму - 160 миллионов рублей. Напомним, Sailfish OS с 2012 года развивалась финской компанией Jolla.

В феврале 2018 Ростелеком заявил о желании приобрести 75% акций компании, а в мае 2018 министр связи РФ Николай Никифоров заявил о том, что сделка завершена и операционная система официально считается российской.