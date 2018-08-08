В работе сервисов Google произошел новый сбой

Сложности в использовании сервисов компании Google отмечены по всему миру, в частности, в Соединенных Штатах, Японии, а также во множестве европейских стран, сообщает ТАСС со ссылкой на Downdetector.

По данным портала, сбой начался во ворник, в 20:37 по московскому времени. Пользователи ПК испытывали проблемы при входе в учетную запись, около половины юзеров пожаловались на работу поисковой системы. В РФ подавляющее большинство сообщений о сбоях поступило от пользователей из столичного региона.

В настоящее время, согласно полученным данным, работа сервисов восстановлена и ведется в штатном режиме.