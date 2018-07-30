В Москве в 2019 году будет развёрнута постоянная пилотная зона 5G-интернета

Пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице в 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько на презентации инновационных решений в сфере телемедицины в Морозовской детской городской клинической больнице, где развёрнута тестовая зона сети 5G.



Александр Горбатько отметил, что в ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни - от образования до транспорта и ЖКХ. Здравоохранение, по его словам, занимает в этом списке особое место.



Буквально в этом году по рейтингу ООН Москва заняла первое место в мире по развитию электронных сервисов. В мае на Петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение с «Мегафоном» по развитию тестовой зоны и дальнейшей коммерческой эксплуатации сетей связи нового поколения 5G.



Уже сейчас Москва по плотности проникновения сотовой связи входит в десятку ведущих городов мира, по которым показывается качественный сервис связи. 90% домов, квартир имеют широкополосный скоростной интернет, а его стоимость для жителей столицы в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.



В свою очередь операционный директор столичного филиала ПАО «Мегафон» Антон Пирогов отметил возможность сети нового поколения передавать большие объёмы информации в короткие сроки. Например, на скачивание порядка 40 Гб потребуется около одной минуты.



В рамках мероприятия в Морозовской больнице представлено два проекта по телемедицине: дистанционная ультразвуковая диагностика и платформа генетического секвенирования. С помощью медицинского оборудования для проведения УЗИ - роботизированной «руки» - демонстрируются возможности стандарта 5G для удалённой ультразвуковой диагностики пациентов. «Рука», управляемая врачом дистанционно, может исследовать области диаметром до 80 мм, а точность позиционирования составляет ±0,1 мм.



За последние два года Москва приобрела уникальный для России опыт в вопросе развития информационно-коммуникационных технологий. Он распространяется на федеральном уровне, с учётом понимания его важности для будущего развёртывания сетей 5G в России.



В целом в ближайшие два года в части новых технологий деятельность сфокусируется по трём ключевым направлениям: координация участников рынка и создание общих площадок для сотрудничества при развитии новых технологий, таких как например 5G; внедрение инновационных технологий в процессы управления городом, а также создание эффективной цифровой инфраструктуры.



Все эти грядущие изменения учитываются и включаются в новую стратегию мегаполиса «Умный город».