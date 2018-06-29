В Google Play найден вирус, который ворует деньги у владельцев Android

Десятки приложений в официальном магазине Google Play были заражены вирусом. Программа замаскировывала платную подписку кнопкой обновлений программного обеспечения. Хакеры используют WAP-биллинг.

После установки приложение присылает пользователям уведомление об обновлении. Однако под кнопкой "обновить" замаскирована подписка на неизвестные платные услуги. Вирус под названием Sonvpay хакеры внедрили даже в такие программы, как считыватели QR-кодов и даже фонарики.

WAP-биллинг не требует отправки SMS-сообщений, поэтому владельцы смартфонов не могли заметить кражу, сообщает "Москва 24". В этом году преступники смогли украсть таким способом от 60 до 145 тысяч долларов.

Рекомендуется устанавливать на свое устройство антивирусы и быть внимательнее при выборе приложений.