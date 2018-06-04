«Умная» колонка Яндекса может привести к революции на рынке связи

Несколько дней назад «Яндекс» проанонсировал выход своего первого гаджета – «умной колонки», управляемой с помощью голоса. Как считают «Ведомости», появление этого дивайса на рынке может существенно отразиться на деятельности телеком-компаний.

По мнению Виталия Саттарова, основателя компании UBIC, сотовые операторы, чтобы не потерять доходы, уже сейчас должны осознать, чем им «грозит» внедрение в массы умных интернет-технологий и сменить идеологию сетевого нейтралитета на тактику поддержки того же «Яндекса».

Логика рассуждений такова. За подобными гаджетами – будущее. Как считают эксперты, уже лет через 5-6 они будут в каждом американском доме, а чуть попозже – и в российском. Заказать товар в сетевом магазине, обед на дом, попросить голосового помощника поискать нужную информацию в интернете – всё это будет делать управляемая голосом колонка. Именно через неё в основном станет осуществляться выход в интернет. И если сотовые операторы не уловят эту тенденцию, они могут потерять львиную долю своих доходов.

Сейчас колонка «Яндекса» - единственная из имеющихся аналогов (Amazon, Apple, Google) поддерживает русский язык. И пока конкуренты не освоили русский и не хлынули на наш рынок, по мнению Саттарова, очень важно создать преференции для «Яндекса», чтобы в дальнейшем не лишиться возможности заработать на пользовательском трафике.

«Пользователю будет совершенно все равно, как именно колонка подключена к интернету, - рассуждает Саттаров. - А что Amazon или Google? Они придут к условному Ростелеком и скажут: «Знаешь, у меня есть миллион пользователей в Москве, и я хочу другой тариф. Не согласен? Тогда я пойду к конкурентам, они вроде уже согласились».

Что в этой ситуации делать операторам? Отказываться от политики сетевого нейтралитета — когда они предоставляют доступ к любым сайтам или приложениям с одинаковой скоростью. Им наоборот нужно договариваться с тем же «Яндексом», вкладываться в продвижение колонки и придумывать для нее выгодные условия — например, приоритет в трафике, получая взамен часть рекламных доходов. И тогда, когда на наш рынок придут «обрусевшие» Amazon, Google, Apple, у них уже не получится «продавить» операторов на преференции для себя.