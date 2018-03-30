Хакеры атаковали крупные российские интернет-СМИ

Сотрудники «Лаборатории Касперского» сообщают о вторжении банковского троянца Buhtrap в политику конфиденциальности многих крупнейших средств массовой информации в России.

Атака коснулась нескольких сотен новостных сайтов. Доменные адреса порталов не разглашаются. При заражении главной страницы происходит редирект и пользователь автоматически перенаправляется на сервер, контролируемый киберпреступниками. Цель атаки – кража средств со счетов. Как пояснили специалисты «Лаборатории Касперского», кибератаки были направлены в основном на Россию. Несколько попыток атак были также зафиксированы на Украине и Казахстане.

«Для защиты от данной угрозы мы советуем специалистам по безопасности обратить особое внимание на защиту рабочих станций сотрудников финансовых отделов: установить последние обновления (троянец распространяется с использованием уязвимости от 2016 года), запретить запуск утилит удаленного администрирования на таких компьютерах, если это возможно, и установить защитное решение», — говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».