Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Правительство Москвы представит крупные инфраструктурные и цифровые проекты города в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, пишет портал "Москва 24".

заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



По словам Натальи Сергуниной, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, городские онлайн-платформы успешно развивают деловые связи между столичными региональными и иностранными предпринимателями. Речь идет о портале поставщиков, автоматизированной системе управления закупками и инвестпортале Москвы. Она подчеркнула, что последний многие называют "одним окном" для инвесторов.



Большие возможности для развития доступны предпринимателям, решившим организовать производство в одном из 33 московских технопарков, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Как пояснила Сергунина, такие компании получают доступ к готовой производственной инфраструктуре мирового уровня и вместе с тем пользуются льготами от столичного правительства. Она добавила, что иностранным партнерам и предпринимателям из России хотят показать все возможности и перспективы Москвы с точки зрения ведения бизнеса.