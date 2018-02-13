Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Сотрудники пермской фабрики "Гознак" разработали мобильное приложение, с помощью которого можно распознать подлинность новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей, передает ОТР.

Программа называется "Банкноты 2017". Камеру смартфона, на котором она установлена, нужно навести на лицевую сторону купюры. Если деньги не фальшивые, изображение окрасится в зеленый цвет и телефон завибрирует. Чтобы на сто процентов убедиться в подлинности купюры, нужно просто перевернуть ее и повторить те же действия. Разработчики приложения взяли за основу опыт швейцарского нацбанка. Там создали программу для смартфонов, чтобы население поскорее освоилось с новыми купюрами в 50 франков.