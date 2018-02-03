Хакеры научились управлять «умными» интимными игрушками

Дистанционное управление хакерами может осуществляться через приложения для iOS и Android. В результате 50-100 тысяч пользователей игрушки для взрослых находятся в потенциальной опасности. Робот для взрослых может из нежной блондинки превратиться в женщину-вамп (ВИДЕО)

Киберпреступники даже не спросят согласия у пользователя и будут пользоваться ею, даже причиняя физический вред хозяину. Об этом пишет издание International Business Times. Подобно вирусам в ПК, которые внедряются в процессы, происходящие внутри машины и заставляющие программы выполнять противоречивые действия, уязвимость кукол может закончиться настоящей трагедией для пользователей.