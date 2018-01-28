СМИ: Google случайно распространила вирус на 4 млн смартфонов Android

Сотрудники IT-корпорации Google непреднамеренно заразили порядка 4 млн Android-смартфонов опасным вирусом. Ошибку «поискового гиганта» выявил хакер, пожелавший не называть имени.

По словам источника, на взломанном аккаунте GitHub удалось обнаружить вредоносный код, предназначенный для управления ботнетом (вирусом) DressCode, предназначенном для Android-смартфонов. Еще в 2016 году компания Google открыто заявила о том, что она полностью закрыла все уязвимости, за счет которых он работал, однако на самом деле, судя по всему, этого так и не произошло.

Вирус DressCode, внедряясь в систему, создаёт поддельный трафик на рекламу, обогащая своих создателей. При этом пользователь поражённого смартфона может наблюдать быструю разрядку батареи, а также в высоком темпе тратится мобильный интернет, сообщает AKKet.

Уже около 4 млн Android-смартфонов заражены им, и с каждым днём это число увеличивается. Единственный способ обнаружить его – установить антивирус, после чего провести полное сканирование всей системы.