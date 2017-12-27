WhatsApp скоро прекратит работу на некоторых телефонах

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о прекращении работы со смартфонами, в которых установлены операционные системы Windows 8.0, ее более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10, Nokia S40 и S60.

После 1 февраля 2020 года мессенджер не будет функционировать на Android с версией 2.3.7 и старше. Отказ будет происходить постепенно, но в конце концов многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут.