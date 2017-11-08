Трамвай R1 не выйдет в производство

Корпорация "Ростех" отказалась от серийного производства инновационных трамваев R1, презентованных на "Иннопроме" еще в 2014 году, соощает ТАСС. Причиной стала чрезмерная сложность дизайнерского концепта (не смогли реализовать даже ходовую часть), кроме того, трамваи оказались бы слишком дороги в обслуживании.

– Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьёзная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Так же получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, "хайп". Но он не вышел и не выйдет на рынок, – заявил директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко.