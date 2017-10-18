Глава Минкомсвязи призвал отказаться от блокировок в интернете

Глава Минкомсвязи назвал блокировку незаконного контента в интернете неэффективной. Об этом Николай Никифоров заявил, выступая в ходе правительственного часа в Государственной думе.

По его словам, важнее было бы «не загонять всех в зашифрованные каналы, а внимательно следить, кто искал ту или иную информацию, осуществлял доступ к тому или иному противоправному контенту», передает РБК. Но из-за того, что трафик зашифрован, чиновники не могут определить, к какому именно противоправному контенту пользователи получают доступ.

Министр отметил, что «в случае блокировок наше население очень быстро учит матчасть», устанавливая различные программные продукты.