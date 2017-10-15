Специалисты назвали пять основных причин поломки смартфонов

Специалисты назвали пять причин, по которым в большинстве случаев выходят из строя смартфоны.

Материал на данную тему опубликовал портал Network world. В заметке, выложенной на сайте, говорится о том, что на материнских платах устройств часто ломается северный мост. Это грозит неполадками в оперативной памяти гаджета.

Среди других причин – треснутый экран, загрязнение динамика и вредоносные программы. Замыкает пятерку перегрев смартфона из-за засорения устройства.

Ранее «Аргументы недели» писали, что представители НАТО обвинили Россию во взломе смартфонов военнослужащих Североатлантического альянса.