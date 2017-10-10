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Видео, как полиция Дубая испытала российский "летающий мотоцикл"

10 октября 2017, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как полиция Дубая испытала российский "летающий мотоцикл"

В рамках ежегодной выставки технологических изобретений Gitex полиция Дубая протестировала разработанный российскими специалистами летающий мотоцикл. Видео испытания размещено на видеохостинге YouTube.

Полиция эмирата Дубай и частное конструкторское бюро из России заключили соглашение о промышленном производстве гибрида мотоцикла и квадрокоптера. Подписание документов состоялось в рамках научно-технической выставки GITEX, которая проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Машина может нести одного или двух пассажиров общим весом не более 300 килограммов, а также может управляться дистанционно. Одного заряда электробатареи хватает на восемь часов. Также известно, что он может фотографировать на восемь камер, происходящее снизу, по бокам, спереди и сзади, и сразу передавать их непосредственно в полицейский участок.

Использовать машину планируют в случае ЧС.

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