В рамках ежегодной выставки технологических изобретений Gitex полиция Дубая протестировала разработанный российскими специалистами летающий мотоцикл. Видео испытания размещено на видеохостинге YouTube.

Полиция эмирата Дубай и частное конструкторское бюро из России заключили соглашение о промышленном производстве гибрида мотоцикла и квадрокоптера. Подписание документов состоялось в рамках научно-технической выставки GITEX, которая проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Машина может нести одного или двух пассажиров общим весом не более 300 килограммов, а также может управляться дистанционно. Одного заряда электробатареи хватает на восемь часов. Также известно, что он может фотографировать на восемь камер, происходящее снизу, по бокам, спереди и сзади, и сразу передавать их непосредственно в полицейский участок.

Использовать машину планируют в случае ЧС.