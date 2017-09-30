В России откажутся от «коврового покрытия» городов сетями 5G

Планы властей по «ковровому покрытию» городов-миллионников сетями 5G могут быть скорректированы. Прежде всего, их будут строить в промышленных зонах для нужд определенных отраслей.



Дорогостоящий проект может не окупиться, поскольку не оценена его востребованность, а обычным пользователям такая высокая скорость не требуется. Дело в том, что затраты на строительство 5G будут выше, чем на сети предыдущих поколений, поскольку при этой технологии необходимо ставить базовые станции на более близком расстоянии друг к другу, чем при создании сетей 3G или 4G.



Пока участники обсуждения проекта решили определить не менее пяти отраслей, в которых будет спрос на 5G, и исходя из этого планировать строительство сетей, сообщает РБК.



