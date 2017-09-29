Названы самые популярные сайты в России

Компания Mediascope опубликовала результаты нового исследования, в ходе которого изучила интересы россиян в интернете, включая наиболее любимые ими сайты и мобильные сервисы.

Целевой аудиторией стали жители РФ возрастом от 12 до 65 лет, которые пользуются не только стационарными компьютерами, но также и мобильными устройствами на базе операционных систем Android и iOS.

Наиболее популярным ожидаемо оказался поисковый сервис Google, который посетили более 40 миллионов пользователей.

Отечественный аналог американского портала – «Яндекс» – ушёл не так далеко от главного конкурента и собрал за месяц 39,97 млн посетителей. Он опережает конкурента в разделе «Десктоп».

Третье место у сайта «ВКонтакте» - 37 млн 849 тыс., далее идут YouTube (37 млн 729 тыс.), Mail.ru (35 млн 748 тыс.), «Одноклассники» (23 млн 354 тыс.), Instagram (23 млн 290 тыс.), Aliexpress (22 млн 524 тыс.), Avito (21 млн 925 тыс.) и WhatsApp (21 млн 849 тыс.).