Мобильные операторы России устроили рэп-батл

В Twitter устроили стихийный батл мобильные операторы «Мегафон» и МТС. Поединок стартовал с размышлений по поводу плоской Земли и постепенно перешел в противостояние с отсылками к версусу Гнойного и Оксимирона.

Первыми сделали ход администраторы микроблога "МегаФона", пошутив над интернет-мемом о пареньке, достаточно агрессивно заявляющем о том, что Земля имеет форму диска. Позже на это сообщение неожиданно ответили в МТС. В компании форму Земли сравнили с собственным логотипом в форме яйца.

В следующем сообщении "Мегафон" перефразировал текст Гнойного из популярного батла с Oxxxymiron. Ответом МТС стала переделанная цитата из творчества Мирона. К поединку подключились даже Microsoft и Роскомнадзор.

С небольшим опозданием к батлу присоединился оператор «Билайн», ответив сразу обоим своим конкурентам.

Пользователи не понимали, что происходит, но за батлом наблюдали с большим интересом.