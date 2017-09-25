Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса по всему миру

Пользователи сервиса Skype из разных стран мира сообщили в понедельник о сбоях в работе программы.

Проблемы возникают при входе в аккаунт и переписке.

По данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, технические сбои сервиса Skype зафиксированы в России, Великобритании, Белоруссии, Украине в нескольких европейских странах, на Филиппинах.