Пользователи Skype сообщили о сбое в работе сервиса по всему миру
25 сентября 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сервиса Skype из разных стран мира сообщили в понедельник о сбоях в работе программы.
Проблемы возникают при входе в аккаунт и переписке.
По данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, технические сбои сервиса Skype зафиксированы в России, Великобритании, Белоруссии, Украине в нескольких европейских странах, на Филиппинах.