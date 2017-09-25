Хакеры предупредили об угрозе массовой атаки в ближайшие дни

Специалист в области информационной безопасности Деррик Фармер сообщил о том, что хакеры из группировки Phantom Squad рассылают письма с угрозой устроить массовую атаку на крупные компании, если те не отправят "выкуп" в определенный срок.

Одно из таких писем он размести в своем блоге в Twitter. В письме-угрозе хакеров потенциальным жертвам предлагается перевести кибермошенникам 0,2 биткоина (около 700 долларов) до 30 сентября, - пишет "Российская газета".

Phantom Squad собирается организовать DDoS-атаку, отключить серверы жертв путем массированного потока запросов.

Деррик Фармер рекомендует компаниям подстраховаться, "смотреть в оба". Возможно, хакеры просто собирают деньги, а на организацию масштабной атаки у них не хватит мощностей.