Microsoft сообщает о росте числа кибератак на российских пользователей ПК

Американская софтверная корпорация Microsoft провела исследование, по итогам которого сообщила о росте количества кибератак на российских владельцев персональных компьютеров, работающих на базе ОС Windows.

Около 15% компьютеров в России заражены вредоносным ПО. При этом в других странах этот показатель составляет только 9%.

Наиболее опасными для пользователей «всемирной паутины» являются «трояны» - своеобразные вредоносные программы, маскирующиеся под безобидные файлы. «Троянские кони» представляют собой наибольшую опасность, составляя 10,3% от общего количества атак.

Вторую позицию после троянов занимают вирусы – 1,6%.

Основными источниками, откуда идут атаки хакеров, стали Китай (35,1%), США (32,5%) и Южная Корея (3,1%).

Эксперты сообщили об обнаружении новой модификации мобильного банковского троянца Svpeng в системе Android. Вирус получил функциональность кейлоггера, то есть научился запоминать нажатия клавиш на смартфоне.