Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность.

Бизнесмен отметил, что сейчас он бы сделал вызов диспетчера задач при помощи одной кнопки. Отвечая на вопросы во время Bloomberg Global Business Forum, Гейтс повторил то, что говорил уже неоднократно: на комбинации клавиш Ctrl+Alt+Delete настоял инженер IBM Дэвид Брэдли, который отвечал за разработку клавиатуры для PC. Это было сделано, чтобы пользователи не могли перезагрузить компьютер случайно.

Ранее сообщалось, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность самую крупную сумму с начала 21 века.