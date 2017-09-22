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Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

22 сентября 2017, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность.

Бизнесмен отметил, что сейчас он бы сделал вызов диспетчера задач при помощи одной кнопки. Отвечая на вопросы во время Bloomberg Global Business Forum, Гейтс повторил то, что говорил уже неоднократно: на комбинации клавиш Ctrl+Alt+Delete настоял инженер IBM Дэвид Брэдли, который отвечал за разработку клавиатуры для PC. Это было сделано, чтобы пользователи не могли перезагрузить компьютер случайно.

Ранее сообщалось, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность самую крупную сумму с начала 21 века. 

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Киев выразил протест итальянцам за показ телепрограммы с Крымом в составе РФ

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В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

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Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

РФ никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой тупиковой линии, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Россия ответит на попытки США помешать борьбе с террористами в Сирии

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Ростовский пожар тушат вертолеты и спецпоезд

Сильнейший пожар начался в Ростове в 16.30. Площадь возгорания превысила 10 гектаров, горят леса в районе ростовского зоопарка. К зоне пожара был близок дачный поселок, но его огнеборцам удалось отстоять.

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Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки

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Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

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Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Под Ростовом коллекторы угрожали взорвать детский сад

Полиция Ростовской области проверяет инцидент с участием коллекторов. Стало известно, что взыскатели долгов угрожали взорвать детский сад из-за долгов одной из воспитательниц этого детского учреждения.

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Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

Новый вирус, ворующий банковские данные, атакует Android

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Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

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Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Он сначала обиделся, а потом все понял и принес им извинения. Он - это банкир Олег Тиньков, глава «Тинькофф Банка». Они – это блогеры «Немагии», которые, по словам Тинькова, оклеветали его и его близких.

//Хайтек

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Билл Гейтс попросил прощения за три клавиши

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность.

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Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Глава правительства Дмитрий Медведев ознакомился с ходом уборки урожая в Адыгее. В колхозе "Радуга" премьеру показали кукурузное поле и рассказали, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнера с гектара.

//Общество

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет

Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет. К такому выводу пришли специалисты министерства энергетики США, проанализировав развитие рынка энергоресурсов.

//Происшествия

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На Украине горят военные склады в Донецкой области

На военных складах Украины прогремели взрывы и сразу начался пожар. Территория возгорания оцеплена полицией, чтобы исключить попадания людей в огненную ловушку. О пострадавших пока сведений нет.

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Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Путин в Ульяновске осмотрел электробусы для Москвы

Владимир Путин в Ульяновске посетил индустриальный парк "Заволжье", где собраны инновационные образцы отечественного транспорта - троллейбусы, электробусы, электрички, метропоезд "Москва" и электромобиль el-Panda.

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Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Европа призывает бойкотировать ОИ-2018 в Южной Корее

Столица зимних Олимпийских игр в Южной Корее находится всего в 80 километрах от северокорейской границы, а это, по мнению представителей Старого света, слишком рискованно и не вяжется с олимпийскими традициями.

//В мире

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что участникам боевых действий в Донбассе чиновники выделили землю на свалке в Киевской области. Он считает, что это "троллинг участников АТО со стороны сельсовета".

//Общество

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"

В городе Пионерский Калининградской области жители спорят с чиновниками из-за парка "Сосновый бор".

//Происшествия

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

МИД РФ призывает российских туристов на Бали срочно эвакуироваться

В Индонезии проснулся вулкан Агунг на острове Бали и Министерство иностранных дел России призывает российских туристов немедленно покинуть остров. С острова сейчас вывозят туристов и местных жителей.

//Шоу-бизнес

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме.

//Общество

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Глава московского правительства Сергей Собянин намерен дать контролерам на общественном транспорте больше прав в борьбе с безбилетниками. С таким предложением мэр Москвы выступил перед президиумом госсовета.

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