Новый российский смартфон презентуют публике 22 сентября на Международной конференции Business Information Security Summit в Москве. Как видно из названия, форум будет касаться проблем безопасности.

Российский смартфон неспроста представят публике на конференции по информационной безопасности: создатели гаджета называют его «антишпионским». «ТайгаФон», так назвали смартфон, разработан специалистами компании Натальи Касперской.

У телефона есть возможность установок двух сим-карт, что для России актуально, пока не отменили внутрисетевой роуминг, пятидюймовый экран дает разрешение 1280х720. Гаджет откровенно «слаб» на аккумулятор: 1900 mAh, но снабжен памятью «оперативки» на 2 гигабайта (еще 16 «гигов» можно встроить). Фотокамер у «антишпиона» две, на 4 и 8 мегапикселей. «ТайгаФон» защищен от информационных утечек. Уровень конфиденциальности на каждой трубке можно будет установить отдельно. Местонахождение аппарата будет постоянно отслеживаться, а данные с него при утере трубки можно будет стереть удаленно.

Создатели называют стоимость гаджета – от 12 до 15 тысяч рублей.