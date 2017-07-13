Samsung представила первый в мире светодиодный киноэкран

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics Co. представила первый в мире кинотеатральный светодиодный (LED) экран, который обладает значительно большим разрешением по сравнению с традиционными аналогами, сообщает агентство Yonhap.

Как отмечают представители Samsung, для такого экрана не нужны кинопроекторы. Он поддерживает технологию High Dynamic Range, которая позволяет оптимизировать яркость дисплея в зависимости от демонстрируемого изображения. Кроме того, новинка позволяет показывать кино в более ярких цветах по сравнению с традиционными экранами.

Помимо Южной Кореи, LED-экраны в кинотеатрах могут появиться в США, Китае, странах Европы и Юго-Восточной Азии. Партнерами Samsung в области создания контента высокого разрешения для таких экранов станут студии Fox и Universal Studio.