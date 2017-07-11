«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, ворующий данные банковских карт

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую модификацию троянского вируса Neutrino, похищающего данные банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.



На долю России пришлась четверть таких атак. Случаи несанкционированного доступа к данным банковских карт через корпоративные системы были также зафиксированы в Казахстане, Украине, Египте и Алжире.



Злоумышленники нашли способ, как обходить защитные технологии. Новая модификация вируса Neutrino не сразу вступает в активную фазу и приступает к сбору информации, а выжидает некоторое время после попадания в систему терминала, не рискуя быть обнаруженной.



Ранее компания Group-IB, занимающаяся предотвращением киберпреступлений, предупредила о появлении нового «невидимого» вируса, с помощью которого хакеры через MMS крадут деньги с банковских карт.



