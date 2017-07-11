В Минкомсвязи сообщили, когда в Россию придет связь пятого поколения, которая позволит развивать беспилотные автомобили и обеспечит устойчивое подключение в городах с высокой плотностью абонентов.

"В 2019-2020 годах мы увидим какие-то первые более или менее крупные сегменты этих (5G) сетей", - дал прогноз замминистра связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов в эфире телеканала "Россия 1".

С 2020 года сети 5G появятся в городах-миллионниках, к 2025 году - в городах с населением от 300 тысяч жителей.