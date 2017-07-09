Смартфон Samsung Galaxy S8 назвали лучшим на американском рынке

Samsung Galaxy S8 является лидером американского рынка смартфонов, следует из данных исследования Strategy Analytics.

Авторы исследования проанализировали оценки смартфона пользователями, которые приобрели его одними из первых. Оказалось, что большинство из них поставило устройству от Samsung среднюю оценку 4,5 из пяти. Анализировалось более 1500 отзывов на популярных сайтах, включая Amazon, AT&T и Verizon.

Чаще всего среди ключевых преимуществ Samsung Galaxy S8 указывались камера и дисплей. При этом пользователи практически не обратили внимания на усовершенствованную систему распознавания голоса Bixby, передает агентство Yonhap.