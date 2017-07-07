В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в пятницу вечером произошел кратковременный сбой Мессенджер. Пользователи посетовали, что сообщения приходили с запозданием. "Что-то телеграм последнее время не ок работает... уведомления о новых сообщениях в частности", - написал один из пользователей.

Мессенджер Telegram по состоянию на конец мая входил в пятерку наиболее популярных в России, - пишет "Российская газета".

Согласно информации компании App Annie, регулярно составляющей рейтинги популярности мессенджеров в России, Telegram находится на четвертом месте по числу скачиваний среди отечественных пользователей. Первые три места занимают WhatsApp, Viber и Skype, замыкает "пятерку лучших" Facebook Messenger.