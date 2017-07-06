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Новый сервис для малого бизнеса создали Яндекс.Деньги

6 июля 2017, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Новый сервис для малого бизнеса создали Яндекс.Деньги

Яндекс.Деньги представили новый сервис — Яндекс.Платёжка. С его помощью можно организовать приём оплаты на сайте без технической интеграции. Сервис подойдёт небольшим компаниям, которые хотят попробовать оплату через интернет, но не готовы к доработкам сайта, сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

На сайте магазина Яндекс.Платежка будет выглядеть как удобная форма для получения платежей на банковские реквизиты компании. Заплатить клиент сможет с карты или из электронного кошелька. Сразу после этого магазин получит электронное письмо об успешном переводе, и деньги поступят на его счёт в течение трёх дней.

Подключение Яндекс.Платёжки стоит 3000 рублей. При оплате товаров и услуг через сервис комиссию не платит никто — ни продавец, ни покупатель. Лимит Яндекс.Платёжки подобран специально для небольших компаний: за год магазин может принять до ста платежей на общую сумму до 100 тысяч рублей. Если за двенадцать месяцев она не наберётся, компания может пользоваться сервисом, пока не израсходует лимит.

«Многие небольшие компании не хотят тратить время на интеграцию с платёжными сервисами, но при этом они не прочь попробовать оплату на сайте. Яндекс.Платёжка — как раз для таких случаев: с её помощью можно организовать приём платежей на сайте быстро и без особых затрат. А уже оценив эффективность безналичной оплаты, можно задуматься о переходе на сервис с большим выбором опций», — говорит Оксана Коробкина, руководитель направления дистрибуции Яндекс.Кассы.

Чтобы подключить Яндекс.Платёжку, нужно заполнить заявку на сайте Яндекс.Денег, указав сайт и реквизиты магазина-получателя. Сервис проверит сайт на соответствие требованиям безопасности международных платёжных систем, а затем пришлёт ссылку на форму для создания платёжек. Останется вставить код формы на сайт магазина — и можно принимать оплату. Компаниям с годовым оборотом больше 100 тысяч рублей Яндекс.Платёжка не подойдёт — они могут подключиться к Яндекс.Кассе, проведя несложную интеграцию.

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Трехмесячный ребенок стал самым юным болельщиком на Кубке конфедераций

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Паулина Андреева угощает Федора Бондарчука пиццей и газировкой

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Поклонская призвала не присылать ей безобразные амплуа актера "Матильды"

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В Салехарде во дворе детского сада мужчина стрелял по мишеням из винтовки

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Чудо-асфальт укладывают в Омске

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Фестиваль «Бродский Drive» будет радовать любителей джаза Петербурга целый месяц

Фестиваль «Бродский Drive» будет радовать любителей джаза Петербурга целый месяц

В период с 18 июня по 17 июля, каждые выходные, в саду Фонтанного дома (Музея Анны Ахматовой) на Литейном проспекте, 53, будут проходить концерты джазового фестиваля «Бродский Drive».

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Роснефть vs. АФК «Система» - это столкновение двух программ развития России

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Мигранты заставляли похищенного бомжа заниматься попрошайничеством

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Джордж Клуни впервые появился с новорожденными детьми на публике

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Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, ФСИН и МЧС

Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, ФСИН и МЧС

Глава России Владимир Путин в четверг, 6 июля, освободил от должностей восемь генералов. Согласно последней информации, изменения коснулись структур МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и МЧС.

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Названа дата официального визита Путина в Финляндию

Сегодня стало известно, когда состоится официальный визит президента России Владимира Путина в Финляндию. Согласно последней информации, поездка политика в страну запланирована на 27 июля.

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Путин лично обкатал правительственный лимузин отечественной сборки

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