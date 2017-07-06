Одноклассники интегрировали сервис объявлений Юла

Сервис бесплатных объявлений Юла стал доступен пользователям Одноклассников в новом разделе социальной сети. Сервисом уже могут воспользоваться жители 14 городов России, в ближайшее время размещение и поиск объявлений откроются для всех российских пользователей социальной сети. Интеграция позволит синхронизировать базу товаров Юлы в ОК и в самом сервисе, тем самым увеличить охват для размещаемого пользователем объявления – объявление, размещенное в Одноклассниках, становится доступно на Юле и наоборот, сообщает пресс-служба Одноклассников.



В новом разделе пользователи ОК могут размещать объявления, просматривать страницы товаров и фотографии, искать нужные товары через поиск или с помощью фильтров, видеть контакты продавцов. Будет доступна и функция геолокации – пользователи смогут задать конкретный адрес и посмотреть, что продается рядом. До конца года планируется добавить онлайн-оплату товаров.



В 2016 году в Одноклассниках появилась возможность размещать товары в группах: как в открытых сообществах для пользователей, так и в группах брендов, СМИ и интернет-магазинов. Пользователи и администраторы групп в ОК проявили большой интерес к товарам: с конца прошлого года в социальной сети были опубликованы порядка 2 миллионов объявлений. Интеграция с Юлой позволит расширить базу объявлений, доступных пользователям, и даст больше возможностей для поиска нужных товаров.



Сейчас сервис доступен в веб-версии социальной сети. Ссылка на сервис размещена под фотографией профиля в Одноклассниках. Планируется, что в будущем раздел с объявлениями появится и в приложениях социальной сети на iOS и Android.



Города, в которых сейчас доступен новый сервис: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калуга, Казань, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Томск, Новосибирск и Хабаровск.