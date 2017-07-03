Игру Lineage M скачали уже семь миллионов раз

Южнокорейская компания NCsoft Corp. заявила, что Lineage M, мобильную версию популярной компьютерной игры Lineage, скачали уже семь миллионов раз.

Как сообщает агентство Yonhap, игра Lineage M распространяется в магазинах приложений Google Play Store и Apple App Store с 21 июня.

Компания NCsoft специализируется на онлайн-играх. В России она наиболее известна как разработчик Lineage 2 и Aion, многопользовательских ролевых онлайн-игр (MMORPG).