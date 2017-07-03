ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры

Российские налоговики получили возможность блокировать анонимайзеры, пишут "Известия".

Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать сервисы, позволяющие получить доступ к заблокированным Интернет-ресурсам, в соответствии с совместным приказом Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. В частности, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД - материалы о наркотиках и торговле ими, Роспотребнадзор - пропаганду суицидов, а ФНС - Интернет-казино.

В соответствии с приказом, ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры. Между тем, замдиректора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов считает, что этот совместный приказ в части наделения ФНС возможностью блокировать сервисы является незаконным, так как Государственная Дума еще не приняла законопроект о запрете анонимайзеров.