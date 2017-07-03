LG Electronics представила новый планшет для детей и женщин

Корейская корпорация LG Electronics в понедельник представила новый планшетный компьютер с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (LTE).

Как сообщает агентство Yonhap, новинка получила название G Pad IV 8.0 FHD LTE. Она весит 290 граммов. По словам представителей LG Electronics, этот планшет особенно подойдет детям и женщинам. Он оснащен широкоформатным дисплеем (соотношение сторон 16:10) с размером восемь дюймов по диагонали.

Планшетный компьютер снабжен двумя камерами с разрешением пять мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

В Южной Корее новинка продается по цене около 308 долларов США.