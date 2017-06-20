Создана технология зарядки телефонов при помощи мочи

Специалисты из британской компании Bristol Robotics Lab предложили революционный способ зарядки сотового телефона. В качестве источника энергии предлагается использовать обычную мочу.

Устройство состоит из нескольких цилиндров, наполненных специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, содержащимися в сточных водах и моче, сообщает BBC.

В результате химических процессов, микроорганизмы вырабатывают электроны, которые могут быть использованы для выработки электричества. Британские учёные отмечают, что в настоящее время количества вырабатываемой таким образом электроэнергии невелико – порядка 30-40 милливатт, на которые требуется 40 литров мочи. Однако ученые надеются, что со временем устройство будет усовершенствовано и такая зарядка оберет популярность у пользователей. В недалеком будущем можно будет с помощью такого необычного источника заряжать ноутбуки, телефоны и различные гаджеты.