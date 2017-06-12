Какой будет цена нового iPhone 8

Появилась информация о цене нового iPhone 8, который будущей осенью появится сначала в магазинах США.



Базовая модификация нового смартфона будет стоить более чем в $1000. На российском рынке, с учетом региональной наценки, цена iPhone 8 дойдет до 80-90 тысяч рублей.

Производство iPhone 8 компания Apple начала несколько дней назад, - пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдеров.

По данным экспертов, у гаджета будет безрамочный OLED-экран, который займет практически всю поверхность на лицевой части. Сканер отпечатков пальцев будет также встроен в дисплей iPhone 8.