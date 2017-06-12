Siri значительно уступает по уровню развития Google Assistant

Эксперты назвали самого умного из четырех наиболее популярных помощников - Google Assistant, Apple Siri, Mirosoft Cortana и Amazon Alexa. Самым умным из виртуальных помощников был признан Google Assistant.

Изданию The Wall Street Journal удалось поговорить с несколькими бывшими сотрудниками Apple, которые работали над развитием электронной помощницы Siri, и узнать, почему Siri продолжает топтаться на месте.

Выяснилось, что данная технология развивается значительно медленней, чем решения от конкурирующих компаний, лишь по одной причине: специфический подход компании к личным данным пользователей - конфиденциальность. В отличие от Amazon и Google, которые выводят личные данные пользователей за пределы самих устройств, чтобы непрерывно совершенствовать обработку запросов, пишет AppleInsider.ru.