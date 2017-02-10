Российский программист создал социальный стартап для связи с близкими

Российский программист запустил в Великобритании социальный стартап под названием My Kin. Мобильное приложение позволяет всегда находиться на связи с близким человеком, даже не набирая его номер.

Выпускник петербургского ЛЭТИ, доктор наук Максим Осипов защитил в Оксфорде диссертацию на стыке здравоохранения и программирования. На создание стартапа вдохновила мама молодого ученого, оставшаяся в Петербурге. А в Англии разработкой ее сына заинтересовались медики, страховщики, работники домов престарелых.

Приложение действует дистанционно и считывает всю необходимую информацию о своем обладателе. Оно не измеряет пульс и давление, зато может рассказать, гуляла ли, к примеру, сегодня ваша мама и сколько часов. Она в свою очередь тоже может кое-что узнать о своем ребенке, находящимся вдалеке от нее. Такого рода общение очень важно для поддержания спокойствия, ведь нашим близким всегда важно знать, активны ли мы, сколько спим.





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