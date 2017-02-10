"Ростелеком" отправил мессенджер "Аллё" на доработку после негативных отзывов

«Ростелеком» удалил из магазинов мобильных приложений свой мессенджер «Аллё», спустя две недели после запуска якобы из-за негативных отзывов пользователей. Сроки возвращения в компании не называют.

«Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования», — заявили в компании.



Приложение, которое должно было стать аналогом Skype, заблокировано и у тех пользователей, которые успели загрузить его на свои смартфоны. В «Ростелекоме» неоднократно подчеркивали, что «Аллё» является не мессенджером, а «OTT-коммуникатором».



Мобильное приложение для аудио- и видеозвонков «Аллё» было запущено 25 января в Воронеже. Пользователи получали при регистрации городской номер телефона и тестовые 20 минут для звонков. Поддержка текстовых сообщений в сервисе отсутствовала — эту функцию разработчики обещали добавить позже, как и другие города. Приложение было доступно в Google Play и App Store.



По данным сайта госзакупок, дизайном и разработкой «Аллё» занималась дочка «Ростелекома» - АО «Рестрим» за 3,5 млн руб. Еще один тендер на сумму 44 млн руб., включающий разработку программного обеспечения, выиграла компания «Светец».





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