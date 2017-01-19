Первый российский госсмессенджер пока не радует

После ограничения госслужащих на пользование иностранными мессенджерами, а кое-где вообще смартфонами, в России была анонсирована разработка собственного. И вот появилось сообщение о начале его тестирования.

По словам советника президента по вопросам интернете Германа Клименко, первые результаты тестирования российского мессенджера для госучреждений недостаточно радуют, однако подробностей не сообщил. Доработкой в текущем году будет заниматься Институт развития сети интернет. Задача сложная: необходимо учесть задачи и уклад самых разных учреждений, при этом обеспечить конфиденциальность переписки. Как стало известно, в тестирование для выявления недостатков опытного образца вовлечены сотрудники службы судебных приставов, Почты России, Росмолодежи, а также ряда региональных и местных администраций.

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